ДТП произошло во вторник, 24 марта, около 08:20 в Шевченковском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На Брестском проспекте столкнулись автомобили Tesla и Peugeot. От удара Peugeot перевернулся.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир Peugeot.

На месте работали врачи, патрульные и следователи. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Из-за ДТП на проспекте частично перекрыли движение двумя крайне правыми полосами.

Напомним, во Львове поздно вечером 22 марта автомобиль Mercedes въехал в трамвай. После этого водитель легковушки уехал прочь.