В Киеве до 1 апреля ограничат движение на части мостов и путепроводов

С 26 марта по 1 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение по ряду мостов, путепроводов и улиц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.

Работы будут проходить:

26 марта – Северный мост и путепровод на Приднепровском шоссе через железнодорожные пути.

27 марта – Северный мост и путепровод на пересечении Приднепровского шоссе и ул. Стройиндустрии.

28 марта – Северный мост, путепровод через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко и мост через г. Лыбидь на Столичном шоссе.

29 марта – Северный мост и мост через г. Лыбидь на Столичном шоссе.

Также с 29 марта по 1 апреля будут ремонтировать ул. Лукьяновскую в обоих направлениях.

