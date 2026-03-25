В Киеве до 1 апреля ограничат движение на части мостов и путепроводов
С 26 марта по 1 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение по ряду мостов, путепроводов и улиц
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КГГА.
Работы будут проходить:
26 марта – Северный мост и путепровод на Приднепровском шоссе через железнодорожные пути.
27 марта – Северный мост и путепровод на пересечении Приднепровского шоссе и ул. Стройиндустрии.
28 марта – Северный мост, путепровод через железнодорожные пути на ул. Николая Василенко и мост через г. Лыбидь на Столичном шоссе.
29 марта – Северный мост и мост через г. Лыбидь на Столичном шоссе.
Также с 29 марта по 1 апреля будут ремонтировать ул. Лукьяновскую в обоих направлениях.
