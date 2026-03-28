Лівий берег та п'ять районів Києва залишилися без води через аварію
У столиці відсутнє водопостачання на лівому березі, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах
Про це повідомляє "Київводоканал", передає RegioNews.
"У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах", – сказано в повідомленні.
Фахівці вже працюють над усуненням проблеми та виконують необхідні ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити водопостачання для споживачів.
