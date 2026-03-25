У Києві до 1 квітня обмежать рух на частині мостів і шляхопроводів

Із 26 березня до 1 квітня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів, шляхопроводів і вулиць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.

Роботи відбуватимуться:

26 березня – Північний міст та шляхопровід на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня – Північний міст та шляхопровід на перетині Наддніпрянського шосе і вул. Будіндустрії.

28 березня – Північний міст, шляхопровід через залізничні колії на вул. Миколи Василенка та міст через р. Либідь на Столичному шосе.

29 березня – Північний міст та міст через р. Либідь на Столичному шосе.

Також із 29 березня до 1 квітня ремонтуватимуть вул. Лукʼянівську в обох напрямках.

Нагадаємо, Київ витратить понад 65 мільйонів на оздоблення парку і мосту. Йдеться про північну частину берега Оболонської затоки.