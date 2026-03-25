У Києві до 1 квітня обмежать рух на частині мостів і шляхопроводів
Із 26 березня до 1 квітня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів, шляхопроводів і вулиць
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КМДА.
Роботи відбуватимуться:
26 березня – Північний міст та шляхопровід на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.
27 березня – Північний міст та шляхопровід на перетині Наддніпрянського шосе і вул. Будіндустрії.
28 березня – Північний міст, шляхопровід через залізничні колії на вул. Миколи Василенка та міст через р. Либідь на Столичному шосе.
29 березня – Північний міст та міст через р. Либідь на Столичному шосе.
Також із 29 березня до 1 квітня ремонтуватимуть вул. Лукʼянівську в обох напрямках.
