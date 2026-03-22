Авария теплосети на мосту Патона в Киеве: без тепла Русановка и Березняки
В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, на мосту Патона зафиксировали повреждение теплосети
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Повреждения обнаружили в 7:30 в результате утечки теплоносителя, что привело к образованию пара. Специалисты Киевтеплоэнерго оперативно локализовали проблему и приступили к ее устранению.
Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять верхолазы.
На время ремонта временно приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
