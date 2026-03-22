22 марта 2026, 11:39

Авария теплосети на мосту Патона в Киеве: без тепла Русановка и Березняки

22 марта 2026, 11:39
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, на мосту Патона зафиксировали повреждение теплосети

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Повреждения обнаружили в 7:30 в результате утечки теплоносителя, что привело к образованию пара. Специалисты Киевтеплоэнерго оперативно локализовали проблему и приступили к ее устранению.

Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять верхолазы.

На время ремонта временно приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Напомним, Кабмин дополнительно выделит 3 миллиарда на ремонт дорог. Денежные средства будут направлены на неотложный текущий ремонт дорог с высокой интенсивностью движения.

Киев мост авария теплосети аварийная бригада теплоснабжение Киевтеплоэнерго
В Киеве директор КП продавал "вакансии с бронированием"
20 марта 2026, 21:45
В Киеве мужчина напал на знакомого с ножом прямо посреди улицы
20 марта 2026, 13:25
В Киеве женщина пытала 9-летнего сына
20 марта 2026, 12:30
Все новости »
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
На Харьковщине российские дроны ударили по медицинскому заведению
22 марта 2026, 12:58
После смерти Филарета УПЦ КП избрала нового патриарха: что известно
22 марта 2026, 12:33
139 ударных дронов атаковали Украину: как отработала ПВО
22 марта 2026, 12:01
Массированные атаки на Запорожье: два человека погибли, восемь ранены
22 марта 2026, 11:17
На Одесской железной дороге во время эвакуации из-за вражеской атаки погибла проводница
22 марта 2026, 10:56
Убийство полицейского в Донецкой области: подозреваемый задержан
22 марта 2026, 10:24
За сутки ВСУ ликвидировали 940 окупантов и уничтожили вертолет и технику врага
22 марта 2026, 10:05
Украина прощается с Патриархом Филаретом: в Киеве проходят траурные мероприятия
22 марта 2026, 09:43
Враг атаковал спасателей в Сумах: поврежден пожарный автомобиль
22 марта 2026, 09:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Все публикации »
