Авария теплосети на мосту Патона в Киеве: без тепла Русановка и Березняки

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве утром в воскресенье, 22 марта, на мосту Патона зафиксировали повреждение теплосети

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Повреждения обнаружили в 7:30 в результате утечки теплоносителя, что привело к образованию пара. Специалисты Киевтеплоэнерго оперативно локализовали проблему и приступили к ее устранению.

Из-за особенности прокладки сети непосредственно под мостовой конструкцией ремонт будут выполнять верхолазы.

На время ремонта временно приостановлено теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

