Аварія тепломережі на мосту Патона в Києві: без тепла Русанівка та Березняки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві вранці в неділю, 22 березня, на мосту Патона зафіксували пошкодження тепломережі

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Пошкодження виявили о 7:30 внаслідок витоку теплоносія, що призвело до утворення пари. Фахівці Київтеплоенерго оперативно локалізували проблему та приступили до її усунення.

Через розташування мережі прямо під мостовою конструкцією ремонтні роботи виконує команда верхолазів.

На період ремонту тимчасово припинено подачу тепла до житлових будинків у районах Русанівка та Березняки. Теплопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт.

