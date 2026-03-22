Україна прощається з Патріархом Філаретом: у Києві тривають жалобні заходи
У неділю, 22 березня, Україна проводжає в останню земну дорогу почесного Патріарха Філарета
Жалобні заходи розпочалися вранці у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі, де відбулася заупокійна Божественна літургія.
Службу очолює Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні з єпископатом ПЦУ.
Над труною безперервно лунають молитви, а атмосфера наповнена скорботою та пошаною.
Близько 11:00 розпочнеться перенесення тіла спочилого ієрарха. Жалобна процесія вирушить від монастиря та пройде через Софіївську площу.
Кінцевою точкою стане Володимирський кафедральний собор. Саме тут Філарет прослужив понад шість десятиліть, і тут відбудеться завершення чину відспівування та поховання згідно з його волею.
Нагадаємо, Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.
21 березня Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом.
Що відомо про Філарета
Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року на Донбасі. Його родина зазнала радянських репресій, а дід загинув під час Голодомору.
У 1950 році він прийняв чернечий постриг і розпочав церковне служіння.
У 1990 році був обраний предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату.
Філарет відіграв ключову роль у становленні незалежної української церкви та залишив по собі значну духовну спадщину.
