20 березня 2026, 11:21

$9000 за переведення бійця з передової: у Києві затримали офіцера ЗСУ

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Києва затримали 35-річного офіцера ЗСУ, який пропонував за $9000 організувати переведення військовослужбовця з передової на службу тилу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, офіцер займається кадровими питаннями і дізнався, що один із бійців проходить службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Він запропонував "допомогу" у переведенні на більш безпечну ділянку фронту, мотивуючи це нібито впливом на посадових осіб військового командування.

Зловмисник вимагав $6000 передоплати та ще $3000 після організації переведення.

Правоохоронці задокументували злочин та затримали офіцера.

Нагадаємо, працівники ДБР спільно і з СБУ викрили переведення військових Нацгвардії на небойові посади за гроші. За даними слідства, до схеми причетні колишній військовий, який нині перебуває на пенсії, а також двоє чинних військовослужбовців Нацгвардії. Вони підшуковували військових, які з різних причин хотіли змінити місце служби.

