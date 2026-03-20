В Киеве осудили судью РФ за незаконный приговор пленному "Азову"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Прокуроры доказали, что в мае 2024 года судья вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.

Такие действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за факт участия в войне. Фактически, прикрываясь статусом судьи, он легализовал наказание за действия, не являющиеся преступлением.

Дело было рассмотрено заочно.

Напомним, военного РФ в Херсонской области приговорили к пожизненному за убийство и нарушение законов войны. С начала полномасштабного вторжения за нарушение законов и обычаев войны в Херсонской области уже осуждены 29 военнослужащих России и пособников страны-агрессора.