В Киеве осудили судью РФ за незаконный приговор пленному "Азову"
В Украине вынесли приговор судье Южного окружного военного суда РФ, незаконно осудившему украинского военнопленного
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Шевченковский райсуд Киева признал его виновным в нарушении законов и обычаев войны и назначил наказание в виде 10 лет тюрьмы.
Прокуроры доказали, что в мае 2024 года судья вынес заведомо незаконный приговор бойцу бригады "Азов", назначив 18 лет тюрьмы за участие в боевых действиях.
Такие действия противоречат международному гуманитарному праву: Женевские конвенции запрещают преследовать военнопленных за факт участия в войне. Фактически, прикрываясь статусом судьи, он легализовал наказание за действия, не являющиеся преступлением.
Дело было рассмотрено заочно.
Напомним, военного РФ в Херсонской области приговорили к пожизненному за убийство и нарушение законов войны. С начала полномасштабного вторжения за нарушение законов и обычаев войны в Херсонской области уже осуждены 29 военнослужащих России и пособников страны-агрессора.