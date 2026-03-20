У Києві засудили суддю РФ за незаконний вирок полоненому "Азову"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Шевченківський райсуд Києва визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни та призначив покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

Прокурори довели, що у травні 2024 року суддя ухвалив завідомо незаконний вирок бійцю бригади "Азов", призначивши 18 років тюрми за участь у бойових діях.

Такі дії суперечать міжнародному гуманітарному праву: Женевські конвенції забороняють переслідувати військовополонених за сам факт участі у війні. Фактично, прикриваючись статусом судді, він легалізував покарання за дії, які не є злочином.

Справу розглянули заочно.

Від початку повномасштабного вторгнення за порушення законів та звичаїв війни на Херсонщині вже засуджено 29 військовослужбовців рф та пособників країни-агресора.