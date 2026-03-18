Фінансова піраміда на 20 млн грн: у Києві оголосили підозру організатору

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці правоохоронці викрили масштабну фінансову піраміду, через яку ошукали громадян на понад 20 мільйонів гривень. Одному з організаторів заочно повідомлено про підозру у шахрайстві

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, із жовтня 2022 року група осіб пропонувала громадянам інвестувати кошти в нібито "міжнародний інвестиційний майданчик", обіцяючи швидкий і високий дохід. Мінімальний внесок становив 50 USDT.

Потенційних вкладників шукали через соціальні мережі, зокрема розміщували рекламу в Instagram.

Для створення видимості легітимної діяльності організатори розробили спеціальні сайти з "особистими кабінетами", де відображалися фіктивні прибутки. Насправді ж отримані кошти не інвестувалися, а привласнювалися учасниками схеми.

32-річному громадянину України, який наразі перебуває в одній із країн Європейського Союзу, заочно повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб.

Наразі триває встановлення інших осіб, причетних до організації та функціонування злочинної схеми.

Нагадаємо, на Полтавщині викрили фінансову піраміду. Серед потерпілих переважно молоді люди, які хотіли отримати швидкий дохід. Відомо про щонайменше 12 епізодів зі збитками у майже 900 тисяч гривень. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі.