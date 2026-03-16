16 березня 2026, 21:35

У Києві п'яний чоловік жорстоко побив пенсіонерку

Фото: Національна поліція
У столиці затримали чоловіка. Він напав на літню сусідку

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався біля житлового будинку в Дніпровському районі Києва. 75-річна пенсіонерка відпочивала на лавці, коли в неї стався конфлікт з її нетверезим сусідом. Коли вона вирішила піти, він наздогнав її та вдарив кулаком у голову. Від удару жінка впала й ударилася головою об асфальт, а нападник ще кілька разів ударив її ногою по тулубу.

Пенсіонерку госпіталізували з численними забоями голови, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та перелом черепа.

"Нападник — 47-річний киянин, раніше неодноразово судимий за крадіжки та вчинення домашнього насильства. Йому загрожує до 8 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Рівненському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у іншого водія. Інцидент стався 22 лютого на АЗС поблизу села Користь. Постраждалого госпіталізували з проникаючими пораненнями живота та правого стегна. Слідчі розпочали досудове розслідування.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
