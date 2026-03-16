У Києві п'яний чоловік жорстоко побив пенсіонерку

Інцидент стався біля житлового будинку в Дніпровському районі Києва. 75-річна пенсіонерка відпочивала на лавці, коли в неї стався конфлікт з її нетверезим сусідом. Коли вона вирішила піти, він наздогнав її та вдарив кулаком у голову. Від удару жінка впала й ударилася головою об асфальт, а нападник ще кілька разів ударив її ногою по тулубу.

Пенсіонерку госпіталізували з численними забоями голови, закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку та перелом черепа.

"Нападник — 47-річний киянин, раніше неодноразово судимий за крадіжки та вчинення домашнього насильства. Йому загрожує до 8 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

