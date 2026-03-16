У центрі Києва впали уламки БпЛА: постраждалих немає

Скриншот із відео

У самому центрі столиці, на Майдані Незалежності, під час ворожої атаки впали уламки безпілотного літального апарата

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, постраждалих та пожеж на місці немає.

Окрім того, падіння уламків зафіксовані у кількох районах:

Солом'янський район – впали на територію нежитлової забудови.

Святошинський район – падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Нагадаємо, вранці 16 березня російська армія здійснила атаку на Київ. У місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на столицю.