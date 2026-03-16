16 березня 2026, 09:57

У центрі Києва впали уламки БпЛА: постраждалих немає

Скриншот із відео
У самому центрі столиці, на Майдані Незалежності, під час ворожої атаки впали уламки безпілотного літального апарата

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, постраждалих та пожеж на місці немає.

Окрім того, падіння уламків зафіксовані у кількох районах:

  • Солом'янський район – впали на територію нежитлової забудови.
  • Святошинський район – падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Відео наслідків ворожої атаки – за посиланням.

Нагадаємо, вранці 16 березня російська армія здійснила атаку на Київ. У місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про групу БпЛА на північному сході Київщини, що рухалася курсом на столицю.

війна Київ БПЛА атака пошкодження уламки
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
