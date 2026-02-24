На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погиб один человек, еще 5 – ранены
За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 39 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 11 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, торговый павильон и частные автомобили.
Из-за российских ударов погиб один человек, еще пятеро – получили ранения.
Напомним, ночью 24 февраля российские военные атаковали беспилотниками и авиабомбой три района Днепропетровщины. Повреждены дома, погиб мужчина.
