Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским террором дронов, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 39 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и 11 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, торговый павильон и частные автомобили.

Из-за российских ударов погиб один человек, еще пятеро – получили ранения.

Напомним, ночью 24 февраля российские военные атаковали беспилотниками и авиабомбой три района Днепропетровщины. Повреждены дома, погиб мужчина.