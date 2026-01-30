Стало відомо, скільки багатоповерхівок Києва досі без тепла
Без тепла у Києві залишаються 253 багатоповерхівки
Як передає RegioNews, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Минулої доби КМДА зазначала, що без тепла були 613 багатоповерхівок, за добу з 28 на 29 січня тепло подали ще до 124 будинків.
"Комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в квартири киян", – додав мер української столиці.
Раніше повідомлялось, що у Києві 737 будинків залишаються без тепла. Найгірша ситуація на Троєщині.
