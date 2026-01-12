Новогоднее настроение: в Киеве иностранец украсил елку наркотиками

Фото: Нацполиция

В Киеве иностранец получил подозрение из-за наркотиков. При этом он использовал запрещенные вещества не только как товар, но и как декор.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве 40-летний гражданин Израиля получил уведомление о подозрении в незаконном приобретении с целью сбыта наркотиков и психотропов в особо крупных размерах. Во время задержания дома нашли запрещенные вещества: около 200 граммов порошкообразного вещества 4-ММС, амфетамин, марки ЛСД, МДМА и около 1 килограмма каннабиса.

Интересно, что наркотики мужчина не прятал. Он украсил свою елку пакетиками с запрещенными веществами.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее правоохранители Закарпатья разоблачили 12 членов организованной преступной группы, которые занимались сбытом наркотиков и незаконной переправкой военнообязанных через государственную границу.