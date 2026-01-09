11:26  09 января
09 января 2026, 10:32

Россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пострадала женщина и двое детей

09 января 2026, 10:32
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 9 января российские оккупанты обстреляли поселок Херсонской громады

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Захватчики ударили по поселку Текстильному около полуночи. В результате вражеского удара пострадали двое детей и их мать.

У семилетнего мальчика диагностировали минно-взрывную травму и обломочные ранения туловища, шеи, головы и правого предплечья. 16-летняя девушка получила минно-взрывную травму и обломочные ранения ног. У 34-летней женщины – минно-взрывная травма и острая реакция на стресс.

Всех троих госпитализировали. Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки на Херсонщине из-за вражеских ударов погибли три человека, еще десять – ранены. Россияне обстреляли 30 населенных пунктов области.

