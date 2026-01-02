Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
Взрыв газового баллона в Черкасской области уничтожил жилой дом, мебель, бытовую технику, домашние вещи и документы
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
ЧП произошло 31 декабря под вечер в городе Городище, Черкасской области.
В одном из жилых домов произошел взрыв газового баллона, из-за чего дом быстро загорелся. Огонь уничтожил жилую постройку, мебель, бытовую технику, домашние вещи и документы.
В результате взрыва пострадали две женщины: 16-летняя жительница получила ожоги лица и рук и находится в больнице; 47-летняя женщина получила ожоги лицо, от госпитализации отказалась.
Предварительная причина пожара – взрыв газового баллона. Пока обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, 29 декабря в Киевской области в доме взорвался баллон. Из-под завалов разрушенного дома соседи получили 71-летнего хозяина. Мужчину с ожогами и травмами госпитализировали.