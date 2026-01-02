08:26  02 января
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
17:33  01 января
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса
16:29  01 января
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 08:26

Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги

02 января 2026, 08:26
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Черкасской области
Читайте також
українською мовою

Взрыв газового баллона в Черкасской области уничтожил жилой дом, мебель, бытовую технику, домашние вещи и документы

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

ЧП произошло 31 декабря под вечер в городе Городище, Черкасской области.

В одном из жилых домов произошел взрыв газового баллона, из-за чего дом быстро загорелся. Огонь уничтожил жилую постройку, мебель, бытовую технику, домашние вещи и документы.

В результате взрыва пострадали две женщины: 16-летняя жительница получила ожоги лица и рук и находится в больнице; 47-летняя женщина получила ожоги лицо, от госпитализации отказалась.

Предварительная причина пожара – взрыв газового баллона. Пока обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, 29 декабря в Киевской области в доме взорвался баллон. Из-под завалов разрушенного дома соседи получили 71-летнего хозяина. Мужчину с ожогами и травмами госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область взрыв газовый баллон пожар ГСЧС Ожог пострадавшие
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
01 января 2026, 16:29
В 2025 году украинские спасатели почти 500 тыс. раз выезжали на места обстрелов
01 января 2026, 15:15
В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина
30 декабря 2025, 15:55
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Российский дрон атаковал скорую помощь в Херсоне: ранен водитель
02 января 2026, 08:43
Запорожье под атакой дронов: девять ударов, пожары и пострадавший
02 января 2026, 08:03
Энергетики сообщили о графиках отключения света 2 января
01 января 2026, 20:39
Украина вошла в единую роуминговую зону ЕС: что это значит
01 января 2026, 19:24
Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны может завершиться
01 января 2026, 19:06
Украинцы от 40 лет могут получить 2000 грн на проверку здоровья
01 января 2026, 18:19
В Ровно полиция остановила пьяного Санта-Клауса за рулем Мерседеса
01 января 2026, 17:33
Суд назначил залог народным депутатам, подозреваемым в "торговле голосами"
01 января 2026, 17:15
На Полтавщине три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь
01 января 2026, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »