Фото: ГСЧС

ДТП произошло в воскресенье, 28 декабря, около 23:50 в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и прессслужбу полиции.

На улице Вадима Гетьмана водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и выехал с дороги, где врезался в опору билборда.

От полученных травм 24-летний пассажир авто погиб на месте. Тело погибшего спасатели деблокировали с помощью специнструментов и передали следователям.

Чрезвычайники извлекли 24-летнего водителя и 23-летнего пассажира, которых зажало в автомобиле. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Причину аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, поздно вечером 28 декабря в Киевской области произошло ДТП с маршруткой: она столкнулась с двумя автомобилями. От полученных травм водитель одной из легковушек погиб. Пострадали 13 человек.