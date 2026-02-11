Экс-заммэра Днепра Сидоренко в ТОП-3 антирейтинга НАПК: миллионы на "бывшую" жену

Фото: из открытых источников

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

В 2025 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверило 970 деклараций чиновников, после чего обнародовало ТОП-5 чиновников, у которых выявлены признаки незаконного обогащения.

Третье место в этом рейтинге занял экс-заммэра Днепра Бориса Филатова Александр Сидоренко.

По данным НАПК, в декларации Сидоренко за 2022 год установлены признаки незаконного обогащения на сумму более 8,9 миллиона гривен.

Александра Сидоренко в Днепре долгое время называли "главным пиарщиком Филатова". Как депутат горсовета от ОПЗЖ он отвечал за информационную политику мэрии и, по словам активистов, за атаки на оппонентов.

Официальной причиной его увольнения называли проблемы со здоровьем. После отставки он получил от горсовета 206 тысяч гривен выплат за один месяц, а за 2023 год его доход составил 615 тысяч гривен.

Бывшая жена и активы на миллионы

НАПК установило, что часть имущества оформлена на якобы бывшую жену Сидоренко, Екатерину. В списке задекларированного имущества:

три жилых помещения и три склад-паркинга в Барселоне;

квартира и коммерческие помещения в Днепре;

земельные участки в Днепре и Ивано-Франковской области;

автомобиль Lexus RX 350 (2021 г.в.);

корпоративные права у трех ООО.

Финансовой способности у "бывшей" жены не обнаружено.

Фиктивный развод

НАПК выяснило, что развод Сидоренко был формальным: супруги продолжали проживать вместе в Днепре, телефоны фиксировались по одному адресу ночью, выдавали друг другу доверенности на имущество, счета и авто;

А также совершали взаимные переводы, путешествовали вместе за границу (Таиланд, Египет, Греция, Испания, ОАЭ).

В то же время Сидоренко декларировал проживание в Подгородном.

Испанский след

В 2022-2023 годах Сидоренко совершал длительные поездки в Барселону, не оплачивая проживание с собственных счетов. По оценке испанских правоохранителей, квартира Екатерины Сидоренко стоит 115 273 евро.

Уголовные статьи и заочное подозрение

НАПК выявило признаки преступлений по статьям:

368-5 УК Украины – незаконное обогащение;

366-2 УК Украины – недостоверное декларирование.

Материалы переданы ГУНП в Днепропетровской области. Сидоренко заочно вручено подозрение.

Скриншот данных МВД о розыске Александра Сидоренко

По данным сайта "Особи", после освобождения от должности Сидоренко переехал в Барселону.

Как отмечают антикоррупционные эксперты, эта история не об ошибке в декларации, а о системном сокрытии состояния.

Напомним, Bihus.Info получил информацию об инвесторах люксового апарт-комплекса "Glacier Premium Apartments" в Буковеле, официально открывшемся 1 января 2026 года. Среди инвесторов оказалось немало родственников чиновников разного уровня.