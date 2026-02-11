Иллюстративное фото: armyinform

Российские войска 15 раз атаковали два района области артиллерией, беспилотниками и РСЗО "Град"

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне атаковали райцентр, Покровскую, Марганецкую и Красногригорьевскую громады. В результате ударов повреждено жилье.

На Синельниковщине от вражеских ударов страдали Синельниково, Раевская и Николаевская громады. Повреждены пожарная часть, частный дом и элеватор.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Богодухове в Харьковской области спасатели изъяли из-под завалов дома, атакованного ночью российским дроном, тела четырех погибших, из которых трое – дети.