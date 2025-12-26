Загроза життю відвідувачів: прокуратура вимагає закрити Колесо огляду на Подолі

Фото: Прокуратура України

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду на Подолі із забороною його експлуатації через незадовільний технічний стан атракціону

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У межах досудового розслідування правоохоронці провели огляд атракціону.

Під час перевірки встановили, що опорна металева конструкція Колеса огляду розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у критичному стані.

Зокрема, зафіксовано ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини та тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі, що створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей.

З метою запобігання можливим трагічним наслідкам прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт атракціону та заборону його використання. Досудове розслідування триває.

Довідка: Колесо огляду на Контрактовій площі в Подолі – велика оглядова атракція, встановлена у грудні 2017 року.

Атракціон був привезений з Парижа як частина святкового оформлення новорічної та різдвяної ярмарки і з того часу використовується як один із туристичних об’єктів столиці.

Колесо має висоту близько 43 метрів і обладнане закритими скляними кабінками для відвідувачів.

Нагадаємо, в листопаді на Полтавщині дівчата-підлітки випали ​​з атракціону. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.