Фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Кривдник проживав разом з сестрою та її донькою в одній квартирі. Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох.

Вдень, поки дитина була сама в кімнаті, молодик ліг до неї поряд у ліжко та вчинив розпусні дії. Лише згодом 8-річна дівчинка наважилась розповісти близьким про те, що відбулось.

Проведене досудове розслідування підтвердило факт вчинення відносно дитини дій сексуального характеру.

Зловмисника засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину. Зловмиснику призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.