У Києві засудили 24-річного молодика, який розбещував свою 8-річну племінницю
Суд відправив за ґрати 24-річного жителя Києва за вчинення розпусних дій щодо дитини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Кривдник проживав разом з сестрою та її донькою в одній квартирі. Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох.
Вдень, поки дитина була сама в кімнаті, молодик ліг до неї поряд у ліжко та вчинив розпусні дії. Лише згодом 8-річна дівчинка наважилась розповісти близьким про те, що відбулось.
Проведене досудове розслідування підтвердило факт вчинення відносно дитини дій сексуального характеру.
Зловмисника засудили до 5 років позбавлення волі.
