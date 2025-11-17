13:06  17 листопада
10:56  17 листопада
07:24  17 листопада
17 листопада 2025, 12:33

17 листопада 2025, 12:33
Фото: pixabay
Суд відправив за ґрати 24-річного жителя Києва за вчинення розпусних дій щодо дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Кривдник проживав разом з сестрою та її донькою в одній квартирі. Зловмисник мав довірливі відносини з дитиною, грався з дівчинкою та часто залишався з нею удвох.

Вдень, поки дитина була сама в кімнаті, молодик ліг до неї поряд у ліжко та вчинив розпусні дії. Лише згодом 8-річна дівчинка наважилась розповісти близьким про те, що відбулось.

Проведене досудове розслідування підтвердило факт вчинення відносно дитини дій сексуального характеру.

Зловмисника засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який у підземному переході зґвалтував 23-річну дівчину. Зловмиснику призначили 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

