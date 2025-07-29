Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий

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В среду, 30 июля, в Киеве и области ожидаются значительный дождь и гроза

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Также синоптики прогнозируют в столице облачность с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 21-23°.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлическую входную дверь, избегать нахождения вблизи деревьев, не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

Напомним, 20 июля в Киеве из-за ливня водители застряли в пробке. Также из-за сильного дождя затопило Майдан Незалежности.