Жителів Києва попередили про погіршення погодних умов
У середу, 30 липня в Києві та області очікуються значний дощ та гроза
Про це попереджає Український гідрометцентр, передає RegioNews.
Також синоптики прогнозують у столиці хмарність з проясненнями, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 21-23°.
Спеціалісти нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.
Нагадаємо, 20 липня у Києві через зливу водії застрягли в заторі. Також через сильний дощ затопило Майдан Незалежності.
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