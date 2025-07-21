Повреждения после атаки: метро "Лукьяновская" временно не работает

фото: РБК-Украина/Виталий Носач

В понедельник, 21 июля, в Киеве временно остановили работу станции метро "Лукьяновская" из-за повреждений, вызванных ночной российской атакой

Об этом сообщила Киевская городская администрация, передает RegioNews.

Поражение потерпела наземная часть станции. Подземные помещения не пострадали.

Сейчас станция закрыта на вход и выход. О возобновлении работы сообщат отдельно.

Все остальные станции метро работают в обычном режиме, нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается, отметили в КМГА.

Как известно, этой ночью россияне совершили комбинированную атаку по Украине. В частности, враг выпустил по стране много дронов и ракет разных типов.

Напомним, в Киеве в результате массированного удара один человек погиб, еще несколько пострадали.

Ранее сообщалось, что после ночной ракетно-дроновой атаки в Киеве перекрыли движение по нескольким улицам в Дарницком и Шевченковском районах.