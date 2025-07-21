Пошкодження після атаки: метро "Лук'янівська" тимчасово не працює

фото: РБК-Україна/Віталій Носач

У понеділок, 21 липня, в Києві тимчасово зупинили роботу станції метро "Лукʼянівська" через пошкодження, спричинені нічною російською атакою

Про це повідомила Київська міська адміністрація, передає RegioNews.

Ураження зазнала наземна частина станції. Підземні приміщення не постраждали.

Наразі станція закрита на вхід і вихід. Про відновлення роботи повідомлять окремо.

Всі інші станції метро працюють у звичайному режимі, нормальний графік руху поїздів поступово відновлюється, наголосили в КМДА.

Як відомо, цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Зокрема, ворог випустив по країні багато дронів і ракет різних типів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару одна людина загинула, ще кілька постраждали.

Раніше повідомлялося, що після нічної ракетно-дронової атаки у Києві перекрили рух на кількох вулицях у Дарницькому та Шевченківському районах.