В небе над Украиной почти 100 "Шахедов"

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Над Украиной снова много вражеских беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Как отмечается, несколько десятков групп враждебных БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.

Некоторые телеграмм-каналы пишут по меньшей мере 90 "Шахедов".

"Новые группы ударных вражеских БПЛА заходят на севере Сумщины, курс – юго-западный", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Киевскую область летят более 20 "Шахедов".