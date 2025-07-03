В небе над Украиной почти 100 "Шахедов"
Над Украиной снова много вражеских беспилотников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные Силы Украины.
Как отмечается, несколько десятков групп враждебных БПЛА находятся в воздушном пространстве Украины.
Некоторые телеграмм-каналы пишут по меньшей мере 90 "Шахедов".
"Новые группы ударных вражеских БПЛА заходят на севере Сумщины, курс – юго-западный", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Киевскую область летят более 20 "Шахедов".
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