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В компании готовы сотрудничать с полицией. В Bolt подчеркнули, что для них приоритетом является безопасность водителей и пассажиров

Об этом компания Bolt сообщила RegioNews.

В компании отметили, что они обеспокоены этим инцидентом, ведь действия водителя были недопустимы. В Bolt подчеркнули, что приоритетом является безопасность всех пассажиров и водителей. В результате расследования компания ограничила доступ водителя к платформе и готова сотрудничать с полицией.

"В случае поступления обращений относительно поведения водителей компания тщательно изучает ситуацию и связывается со всеми участниками инцидента. В зависимости от случая описания проблемы пассажиром, истории и рейтинга водителя, мы решаем, как действовать в той или иной ситуации. В некоторых случаях мы ограничиваемся предупреждением и разъяснением. Если же ситуация угрожающая пассажирам, то аккаунт водителя, на которого поступила жалоба, сразу блокируется. Такие водители больше не имеют права совершать поездки на платформе Bolt", - пояснили в компании.

В Bolt добавили, что компания сотрудничает со многими водителями и автопарками, предоставляя им возможность зарегистрироваться и совершать поездки на платформе. Однако водители не являются сотрудниками компании. Поэтому пользователей призывают обращаться в службу поддержки. В компании подчеркнули, что специалисты реагируют на каждое уведомление и рассматривают каждый случай с должным вниманием.

Напомним, ранее певица Тоня Матвиенко рассказала, что ее избил водитель Bolt. Артистка отметила, что водитель с самого начала поездки был агрессивным, а затем между ними произошел конфликт. По ее словам, впоследствии водитель вышел из машины и ударил меня сначала в голову, а затем в плечо. Певица написала заявление в полицию.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали 63-летнего таксиста. Теперь ему грозит штраф, общественные работы или ограничение свободы до одного года.