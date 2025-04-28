Из-за атаки врага в общине на Запорожье пропал свет, повреждены дома
В результате вражеских обстрелов в одной из общин Запорожской области частично отсутствует электроснабжение, связь и интернет
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Повреждения получили и частные дома и прилегающие территории. Предварительно, без пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли более 350 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы повреждения жилищной инфраструктуры.
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