Зачем нужен реестр прав на недвижимое имущество и что будет, если жилье в нем не зарегистрировать

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Жилье, построенное до 2013 года, следует добровольно добавить в Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ГРРН). Во-первых, это поможет при необходимости быстро и без проблем подать заявление на компенсацию єВідновлення, а во-вторых, значительно упрощает получение других государственных услуг с недвижимостью и защищает от ряда мошеннических схем с вашим имуществом

Об этом сообщила Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает RegioNews.

По ее словам, в последние недели в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что украинцы могут потерять жилье, построенное в 80-90-х годах прошлого века, если не зарегистрируют его в ГРИП. Это абсолютно не соответствует действительности, подчеркивает нардепка, и отмечает, что внесение жилья в этот Реестр исключительно добровольно и не имеет ничего общего с утратой права собственности на него.

Что такое ГРИП, когда и для чего его создали

Государственный реестр прав на недвижимое имущество — это единственная государственная информационная система, содержащая сведения о правах человека на недвижимое имущество, объясняет Шуляк.

По ее словам, регистрация вещных прав на свое жилье в ГРИП это, по сути, официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Соответствующий реестр был создан в 2013 году и поэтому все жилье, построенное с того времени, в ГРИП вносится автоматически. В случае если речь идет о жилье, построенном до 2013 года, то есть до запуска соответствующего Реестра, вносить в систему данные о нем владелец должен самостоятельно. Но эта опция – исключительно добровольная, еще раз подчеркнула парламентарий.

Зачем нужно вносить жилье в ГРИП

По словам Шуляк, в последнее время одна из главных причин внесения гражданами жилья, которое было построено до 2013 года – услуга єВідновлення. Поскольку информация о том, что без регистрации жилья в ГРИП получить компенсацию по программе єВідновлення будет невозможно, люди, чье жилье находится в зоне риска быть разрушенным и поврежденным, звучала неоднократно, украинцы начали вносить свое жилье в ГРИП более активно.

"При этом, к сожалению, многие граждане были даже не в курсе, что такой реестр существует и жилье в нем лучше зарегистрировать. Важный момент – это актуально только для жилья, которое было построено до 2013 года. Жилье построенное позже вносится в реестр автоматически" , – сообщила Шуляк.

Парламентарша подчеркнула, что решение о внесении или невнесении жилья в ГРИП – исключительно добровольное. То есть делать это украинцев силой никто не заставляет. Однако сделать это желательно по нескольким причинам. Среди них то, что:

Совершение любых действий с недвижимым имуществом возможно только при наличии сведений в настоящем Реестре;

Только зарегистрированные в ГРИП права имеют юридическую силу перед другими (третьими) лицами, а зарегистрировать за собой права на недвижимость может только лицо, которому она принадлежит;

Создание дополнительных гарантий и сведение к минимуму возможности недобросовестных лиц зарегистрировать на себя не принадлежащие им права;

Защита имущества от мошенничества, ведь подделать правоустанавливающие документы в бумажной форме гораздо легче, чем в электронной;

ГРИП является препятствием для проведения незаконных сделок с недвижимостью;

ГРИП делает невозможным попадание копий документов в третьи лица;

В случае отсутствия документов о праве собственности такое право подтверждается на основании информации из ГРИП, получаемой путем непосредственного доступа к нему, без требования соответствующих дубликатов документов;

ГРИП обеспечивает защиту и соблюдение прав человека внутри перемещенных лиц и лиц, пострадавших от войны;

С помощью ГРИП проще заказать административные услуги.

"Электронные, цифровые реестры — один из самых главных антикоррупционных предохранителей, поэтому тотальная цифровизация, как мы ее называем, одна из важнейших антикоррупционных мер. Здесь все просто - чем меньше чиновников, работа которых отныне переведена в цифру и не нуждается в их посредничестве и, соответственно, взяток, тем более прозрачна сфера государственных услуг. И это касается не только ГРИП", - объяснила Елена Шуляк.

По ее словам, в Украине уже 3 года функционирует, в частности, Единая государственная электронная система в сфере строительства, благодаря которой больше не нужно идти к чиновникам и заносить взятки. Теперь ее функционал планируют расширять. А в случае ГРИП речь идет об отсутствии бумажной волокиты, скорости и удобстве получения государственных услуг. Кроме того, в случае купли-продажи недвижимости с помощью ГРИП удобно проверить документы. Система сокращает время на проведение сделки и юридическая чистота легко отслеживается.

Что будет, если жилье не внести в ГРИП

Руководитель партии "Слуга Народа" отмечает - жилье, которое не зарегистрировано в ГРИП, у украинцев никто не будет отбирать. Это предположение, подчеркнула она, совершенно не соответствует действительности. Но в случае, если жилье было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, гражданин не сможет, к сожалению, получить за это компенсацию по программе есть Восстановление.

"Сейчас мы видим, что невнесение жилья в ГРИП – самая частая причина отказа в компенсации. Впрочем, общее количество отказов в компенсации достаточно незначительное. Но это не значит, что с этим нужно медлить – особенно жителям тех регионов, жилье которых находится в зоне риска”, – отметила Шуляк.

Как внести жилье в ГРИП

Предусмотрены два способа внесения информации о владельце в Государственный реестр прав на недвижимое имущество: через портал Действие или через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы) или нотариуса.

Для того чтобы внести информацию через Дію, необходимо:

Создать электронную подпись, если ее нет;

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на сайте Дія с помощью электронной подписи;

Проверить личные данные в пользовательском профиле, если произошли изменения, то необходимо их обновить;

Заполнить онлайн-форму на получение услуг;

Загрузить документы о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости (выданы до 1 января 2013 года);

Подписать заявление электронной подписью.

Для внесения информации через портал ЦНАП или через нотариус необходимо:

Подготовить паспорт, номер налогоплательщика, правоустанавливающие документы по объекту недвижимого имущества или их копии;

Обратиться к нотариусу/регистратору с этими документами;

Для уточнения информации о праве собственности регистратор/нотариус формирует письменный запрос в Бюро технической инвентаризации (БТИ) для личного обращения;

Обратиться с письменным запросом к коммунальному предприятию БТИ за территориальной принадлежностью по недвижимому имуществу. Если такое бюро ликвидировано, необходимо обратиться в БТИ, ставшее правопреемником архивных документов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за жилищные сертификаты єВідновлення. Теперь это могут быть общины из категории "территории возможных боевых действий". Даже, несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта.