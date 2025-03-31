В Черкасской области в доме взорвался газовый баллон: есть пострадавшая
В одном из жилых домов города Умань произошел взрыв
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Причина взрыва – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода.
В результате пожара хозяйка получила ожоги рук и лица. Ее госпитализировали.
Напомним, ранее в Харьковской области произошел пожар в жилом доме. Во время тушения пожара спасли пятерых детей. Известно, что они были дома.
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