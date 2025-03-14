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В Винницкой области свой приговор получил мужчина, который совершал психологическое насилие над его женой. Известно, что он часто ей угрожал

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Винницкий апелляционный суд изменил приговор первого инстанции по делу о домашнем насилии. В прошлом году Жмеринский горрайонный суд Винницкой области рассмотрел уголовное производство по гражданину, обвиняемому в систематическом совершении психологического насилия в отношении своей жены. Мужчина неоднократно угрожал жене и обижал ее. Это усугубило ее психологическое состояние.

Суд решил назначить ему наказание в виде пробационного надзора сроком один год. Мужчине запретили:

проживать вместе с супругой в течение двух месяцев;

приближаться на расстояние менее 20 метров к месту жительства.

В частности, его обязали пройти специальную программу для обидчиков, направленную на коррекцию поведения. Сам мужчина признал свою вину и раскаялся.

Напомним, ранее в Хмельнитчине внуку обвинили в домашнем насилии к ее бабушке. Девушка проживала с бабушкой и оказывала на нее психологическое давление. Несмотря на то, что пожилая женщина просила не наказывать внуку строго, суд решил не менять приговор – 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.