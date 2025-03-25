В Черкасской области из-за пожаров сухостоя пострадали два человека
В Черкасском и Золотоношском районах произошли пожары сухой растительности, которые привели к травмам людей
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В селе Мартыновка огонь охватил почти 3 гектара, в результате чего женщина получила ожоги руки.
В селе Песчаное мужчина получил ожоги 40% тела, его госпитализировали. Огонь уничтожил 600 квадратных метров сухостоя.
Пожары потушили спасатели. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека.
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