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24 марта 2025, 16:05

В Украине массово горят экосистемы: спасатели показали последствия

24 марта 2025, 16:05
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Фото: ГСЧС
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В Украине в разных регионах продолжаются пожары. Спасатели рассказали, сколько земли сгорело за последние сутки

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

За последние сутки в Украине выгорело 613 гектаров земли. Спасатели сообщают о почти 700 пожарах в экосистемах. В частности, почти 70 пожаров произошло на Днепропетровщине (76 гектаров), почти 50 возгораний произошло в Кировоградской области (28 гектара почвы потеряно). Также в Черниговской области 44 пожара охватили более 60 гектаров.

В Черкасской области произошло 52 пожара, которые уничтожили более 42 гектаров сухой растительности. Самый масштабный пожар за сутки произошел в Золотоноше - пламя охватило 5 гектаров, уничтожило траву, мусор и камыши. Огонь также опрокидывался на здания.

По словам спасателей, список регионов, где горело, можно было бы еще продолжать. Чаще всего причинами пожаров является неосторожное обращение с огнем или курение. Спасатели призывают не курить сухую траву, потому что огонь – это неконтролируемая стихия.

Спасатели постоянно подчеркивают, что нельзя курить траву. Такие действия уничтожают экосистему, убивают животных и могут быть опасны для человеческой жизни. В частности, из-за сжигания сухостоя выделяются вредные вещества: пыль, угарный газ, оксиды азота, тяжелые металлы и канцерогенные соединения.

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