В Киеве женщина нашла в дереве гранату
Во время прогулки жительница Киева нашла гранату, застрявшую в дереве
Об этом передает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию.
Женщина сообщила о находке на спецлинию №112.
Патрульные обеспечили охрану места, где был обнаружен боеприпас, и вызвали взрывотехников для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.
Напомним, ранее в Киевской области работник лесхоза нашел остатки российского беспилотника.
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