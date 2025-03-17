24-летний водитель Range Rover покатался по тротуару в центре Киева

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В воскресенье, 16 марта, водитель автомобиля Range Rover решил проехаться по тротуару в центральной части города среди большого количества прохожих

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители оперативно разыскали нарушителя в Подольском районе. За рулем находился 24-летний вождь, который объяснил, что проехался по тротуару, потому что не местный.

Инспекторы провели с нарушителем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление.

Патрульные отмечают, что согласно п.п. 11.13 ПДД Украины запрещается движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ.

Напомним, в воскресенье, 16 марта, на трассе Кривой Рог – Днепр произошла авария: столкнулись два грузовика и легковушка. В ДТП погибли двое 18-летних юношей.

Ранее сообщалось, что в Одесской области иномарка переехала женщину на тротуаре.