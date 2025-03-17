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17 березня 2025, 09:28

24-річний водій Range Rover покатався по тротуару в центрі Києва

17 березня 2025, 09:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У неділю, 16 березня, водій автомобіля Range Rover виріши проїхатися тротуаром у центральній частині міста серед великої кількості перехожих

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці оперативно розшукали порушника в Подільському районі. За кермом перебував 24-річний керманич, який пояснив, що проїхався тротуаром, бо не місцевий.

Інспектори провели з порушником профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову.

Патрульні наголошують, що згідно з п.п. 11.13 ПДР України, забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт.

Нагадаємо, у неділю, 16 березня, на трасі Кривий Ріг – Дніпро сталася аварія: зіштовхнулися дві вантажівки та легковик. У ДТП загинули двоє 18-річних юнаків.

Раніше повідомлялося, що на Одещині іномарка переїхала жінку на тротуарі.

Київ Хрещатик тротуар авто водій патруль ПДР
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