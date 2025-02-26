Скандал во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах
На факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко разгорелся секс-скандал. Студентки рассказали о непристойном поведении профессора Иосифа Лося
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BBC.
"Кого-то потрогал, кому-то сказал непристойность", - так описывают поведение профессора бывшие студентки вуза.
Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области Тарас Подворный призвал "всех, кто пострадал, обращаться за помощью".
87-летний Иосиф Лось, доктор политических наук и профессор кафедры зарубежной прессы, работающий в университете с 1971 года, отвергает упреки своих бывших студенток.
В среду 26 февраля и.о. декана факультета журналистики ЛНУ им. И.Франко Марьян Лозинский распорядился отстранить профессора Лося от лекций и практических занятий со студентами.
Напомним, еще одного преподавателя Университета Карпенко-Карого отстранили от работы после жалоб студентов.