16:40  26 февраля
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
13:51  26 февраля
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
14:45  26 февраля
В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2025, 19:45

Скандал во Львовском университете: известного профессора обвинили в сексуальных домогательствах

26 февраля 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

На факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко разгорелся секс-скандал. Студентки рассказали о непристойном поведении профессора Иосифа Лося

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BBC.

"Кого-то потрогал, кому-то сказал непристойность", - так описывают поведение профессора бывшие студентки вуза.

Представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека во Львовской области Тарас Подворный призвал "всех, кто пострадал, обращаться за помощью".

87-летний Иосиф Лось, доктор политических наук и профессор кафедры зарубежной прессы, работающий в университете с 1971 года, отвергает упреки своих бывших студенток.

В среду 26 февраля и.о. декана факультета журналистики ЛНУ им. И.Франко Марьян Лозинский распорядился отстранить профессора Лося от лекций и практических занятий со студентами.

Напомним, еще одного преподавателя Университета Карпенко-Карого отстранили от работы после жалоб студентов.

Львов Львовская область скандал домогательство студентка
От 10 до 15 тысяч долларов за выезд из страны: на Львовщине разоблачена схема незаконной переправки мужчин за границу
26 февраля 2025, 17:09
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
26 февраля 2025, 16:40
На Львовщине будут судить злоумышленника, застрелившего супругов-бизнесменов
26 февраля 2025, 05:45
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Кабмин одобрил соглашение о недрах из США: будет создан Фонд восстановления, какие требования
26 февраля 2025, 19:46
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, под завалами могут быть люди
26 февраля 2025, 19:26
РФ предлагает США ископаемые с оккупированных территорий Украины: в Белом Доме могут согласиться
26 февраля 2025, 19:14
Стало известно, сколько Украина планирует привлекать добровольцев в месяц по контракту для молодежи
26 февраля 2025, 19:05
Первая леди рассказала, когда Зеленский покинет пост президента
26 февраля 2025, 18:45
Следил от магазина к дому: киевлянин ударил пенсионерку и ограбил ее
26 февраля 2025, 18:40
Без рекламы и налогов: в Запорожье "парочка" устроила нелегальное казино
26 февраля 2025, 18:36
В Киеве мужчина переоборудовал квартиру на теплицу для выращивания конопли
26 февраля 2025, 18:13
В Киеве потушили пожар в офисном здании
26 февраля 2025, 18:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »