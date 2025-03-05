В Тернопольской области задержали мужчину, который за $16 000 обещал клиенту помочь избежать мобилизации

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольщины.

Правоохранители установили, что тернопольчанин организовал коррупционную схему уклонения от мобилизации. Своего клиента злоумышленник уверял, что у него есть знакомства среди членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц ТЦК.

Свои "услуги" фигурант оценил в 16 000 долларов США. За такую сумму он пообещал военнообязанному изготовить документы, которые давали бы ему основания быть непригодным к службе. Для решения этого вопроса пообещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии и должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки

Правоохранители задержали его при извлечении неправомерной выгоды. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области строго наказали военного, который ушел в СЗЧ - 5 лет лишения свободы.