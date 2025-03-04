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Синоптики предупредили украинцев о погоде на среду, 5 марта. Осадков не ожидается, но погода будет облачной

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

По прогнозу синоптиков, 5 марта в Украине облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. При этом в Карпатах и Закарпатье ночью и утром прогнозируют туман.

Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, в Карпатах и Закарпатье - от 0 до 5 градусов мороза. Днем будет от 9 до 14 градусов тепла. В Прикарпатье - до 17 градусов тепла, на востоке и северо-востоке - от 4 до 9 градусов тепла.

"5 марта активные процессы в атмосфере будут проходить севернее территории Украины, а нашу погоду без осадков будет продолжать определять полосу повышенного атмосферного давления, протянувшуюся из Западной Европы", - рассказали синоптики.

Что касается Киевской области, то синоптики предупреждают о сильных порывах ветра – от 15 до 20 метров в секунду (объявили первый (желтый) уровень опасности). Это может привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Температура воздуха в области – от 0 до 5 градусов тепла, а днем – от 9 до 14 градусов тепла. В столице – от 3 до 5 градусов тепла, днем – от 10 до 12 градусов тепла.