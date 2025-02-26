У Києві пів сотні житлових будинків залишились без тепла
У Києві через пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм на вулиці Василя Касіяна в Голосіївському районі 50 житлових залишились без тепла
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальне підприємство "Київтеплоенерго", передає RegioNews.
Зазначається, пошкодження сталося вранці 26 лютого.
Працює аварійно-відновлювальна бригада, залучена вся необхідна для ремонту техніка.
Зважаючи на погодні умови, роботи планують завершити в максимально стислі терміни – впродовж доби, наголосили у КМДА.
На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі.
Одразу після усунення пошкодження розпочнуть подачу теплоносія до будівель, а управителі будинків забезпечать циркуляцію тепла внутрішньобудинковими системами опалення.
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