У Києві пів сотні житлових будинків залишились без тепла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві через пошкодження трубопроводу магістральної тепломережі діаметром 450 мм на вулиці Василя Касіяна в Голосіївському районі 50 житлових залишились без тепла

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальне підприємство "Київтеплоенерго", передає RegioNews.

Зазначається, пошкодження сталося вранці 26 лютого.

Працює аварійно-відновлювальна бригада, залучена вся необхідна для ремонту техніка.

Зважаючи на погодні умови, роботи планують завершити в максимально стислі терміни – впродовж доби, наголосили у КМДА.

На час ремонтних робіт тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі.

Одразу після усунення пошкодження розпочнуть подачу теплоносія до будівель, а управителі будинків забезпечать циркуляцію тепла внутрішньобудинковими системами опалення.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок.

Раніше з'явилися фото та відео з місця масштабної пожежі. Відомо, що двоповерховий будинок повністю був знищений вогнем.

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