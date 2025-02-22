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22 февраля 2025, 11:39

В Киеве ухудшилось состояние воздуха: что известно

22 февраля 2025, 11:39
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фото: cleanair.org.ua
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В столице сегодня утром временно ухудшилось состояние воздуха. Киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли).

Поскольку маловетренная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

В частности, высокий уровень загрязненности зафиксирован на трех стационарных постах из семи:

  • по ул. Туровской (Подол),
  • ул. Архитектора Вербицкого (Харьковский массив),
  • Харьковское шоссе (Соцгород).

На остальных четырех постах на правом берегу Днепра зафиксирован средний уровень загрязненности воздуха.

Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине 22 и 23 февраля, сохранится прохладная погода . В большинстве областей – сухо, без осадков.

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