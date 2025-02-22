У Києві погіршився стан повітря: що відомо
У столиці сьогодні зранку тимчасово погіршився стан повітря. Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу).
Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.
Зокрема високий рівень забрудненості зафіксований на трьох стаціонарних постах з семи:
- на вул. Турівській (Поділ),
- вул. Архітектора Вербицького (Харківський масив),
- Харківському шосе (Соцмісто).
На решті чотирьох постах на правому березі Дніпра зафіксований середній рівень забрудненості повітря.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, за пргонозами синоптиків, в Україні 22 і 23 лютого, збережеться прохолодна погода. У більшості областей - сухо, без опадів.