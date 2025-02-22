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22 февраля 2025, 02:30

На Сумщине директор лицея "устроил на работу" своих сыновей, которые действительно за границей

22 февраля 2025, 02:30
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Разоблачили директора лицея в Сумской области. Он незаконно устроил на работу своих сыновей. Обязанности они не выполняли, но зарплату им перечисляли

Об этомсообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

64-летний директор лицея Конотопщины получил подозрение. Оказалось, что он незаконно устроил на работу двух сыновей. Они не выполняли никаких обязанностей, но систематически для них перечислялась зарплата.

На самом деле сыновья мужчины находились за границей. Для того чтобы скрыть нарушения, директор заведения давал подчиненным указание вносить ложные данные в табели учета рабочего времени.

Учебное заведение из-за этой схемы потеряло более 186 тысяч гривен. Директору сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Прикарпатье разоблачили чиновника облгаза, который насчитал себе и коллегам лишних премий. Выяснилось, что весной 2023 года он безосновательно выдал премии себе и еще пяти коллегам более чем на 11 миллионов гривен.

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