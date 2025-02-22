Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители разоблачили масштабную схему наркодилеров. Они поставляли вещества в сети аптек и зарабатывали на этом более 2 миллионов в месяц.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили группу наркодилеров. Они наладили схему продаж прекурсоров в аптечные сети Днепра. Злоумышленники поставляли в аптеки, в частности, химические вещества, необходимые для изготовления психотропов. Ежемесячно они зарабатывали на этом более 2 миллионов гривен.

Организатором оказался 27-летний житель Днепра. В схему он привлек еще 13 человек. Среди них были его родственники. Также у них была бухгалтер, которая вела учет товара и передавала выручку.

Правоохранители провели обыски и изъяли наркотики, каратом и медицинские препараты по ценам "черного рынка" более чем на 5 миллионов гривен. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Украине разоблачили масштабную нарколабораторию. Оказалось, что злоумышленники устроили лабораторию по изготовлению каннабиса. Они продавали "товар" по всей Украине через Интернет. Оплату они принимали на банковские карты и криптовалютой. Такой "бизнес" ежемесячно приносил около 3 миллионов гривен.