Жителя Киевщины будут судить за продажу жидкостей для курения
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Киевщины, наладившего масштабную схему по продаже жидкостей для электронных сигарет
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Делок наладил продажу нелегальных жидкостей для электронных сигарет через интернет и соцсети с доставкой по всей территории Украины.
Во время обысков в складских помещениях правоохранители изъяли жидкости в сигареты и другие компоненты без марок акцизного налога. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.
Фигуранту объявили подозрение. Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.