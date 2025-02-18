Жителя Киевщины будут судить за продажу жидкостей для курения

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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Киевщины, наладившего масштабную схему по продаже жидкостей для электронных сигарет

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Делок наладил продажу нелегальных жидкостей для электронных сигарет через интернет и соцсети с доставкой по всей территории Украины.

Во время обысков в складских помещениях правоохранители изъяли жидкости в сигареты и другие компоненты без марок акцизного налога. Кроме того, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

Фигуранту объявили подозрение. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове разоблачили масштабные цеха по изготовлению контрафактного алкоголя и сигарет.