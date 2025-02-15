В Киевской области на парковке сгорели автомобили

фото: полиция

Происшествие случилось в субботу, 15 февраля, около 6:45 в селе Чайки Бучанского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На парковке загорелся автомобиль Toyota. В дальнейшем огонь перекинулся еще на два припаркованных рядом авто.

Спасатели потушили пожар. Один автомобиль был уничтожен полностью, остальные два – частично повреждены.

Пострадавших нет. Правоохранители выясняют обстоятельства пожара и устанавливают владельцев машин.

Напомним, 9 февраля произошел пожар на территории базы отдыха в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.