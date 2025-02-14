У Київському зоопарку народився малюк гуанако

фото: Київський зоопарк

У Київському зоопарку поповнення – у пари гуанако, Ракель та Рікардо, народилося дитинча. Тварину назвали Санчо

Про це повідомили у Київського зоопарку, передає RegioNews.

Там зазначили, що новоспечені батьки, Ракель та Рікардо, оточили свого малюка турботою та ніжністю. Вони пильнують за кожним його кроком та ніжно піклуються про нього.

Київський зоопарк запрошує всіх охочих відвідати Санчо та його щасливу родину.

Довідка

Гуанако — це південноамериканські ссавці з родини верблюдових.

За пропорціями нагадують оленя або антилопу, але з більш витягнутою шиєю. Довга шия гуанако служить балансиром при ходьбі та бігу. Гуанако має великі очі з довгими, густими віями і досить великі рухливі вуха.

Тварини живуть стадами та харчуються рослинною їжею.

Нагадаємо, в грудні 2024 року в Одесі леопард напав на співробітника зоопарку, коли той перебував в клітці з твариною.