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В пятницу, 14 февраля, в центре столицы сбили курьера Glovo

Об этом сообщает корреспондент RegioNews .

Инцидент произошел на улице Васильковская.

О состоянии курьера и других пострадавших пока не известно. На месте работает полиция.

Напомним, в конце января на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой.